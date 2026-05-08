قرار حاسم داخل الأهلي المصري.. لماذا يرفض النادي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 8 مايو 2026 11:17 مساءً - حسم مسؤولو النادي الأهلي المصري موقفهم من المدير الفني الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفًا للدنماركي ييس توروب، الذي سيرحل بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي، في إطار التحضير لمرحلة جديدة داخل القلعة الحمراء.

قرار أجنبي داخل الأهلي المصري

استقر مسؤولو النادي الأهلي بشكل نهائي على التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، مع رفض فكرة التعاقد مع مدرب وطني.

وأكد مصدر داخل النادي أن هذا الاتجاه تم حسمه بشكل نهائي بما يتناسب مع طموحات الفريق في المنافسة على البطولات.

استبعاد أسماء محلية مطروحة

نفى مصدر داخل النادي الأهلي ما تردد بشأن دخول بعض الأسماء المحلية ضمن الترشيحات، وعلى رأسها حسام البدري وعلي ماهر.

وأوضح أن هذه الأسماء لم تُطرح رسميًا داخل النادي، ولا توجد نية للتعاقد مع أي مدرب مصري في الوقت الحالي.

شروط المدير الفني الجديد

كشف المصدر أن إدارة الأهلي وضعت معايير محددة لاختيار المدير الفني الجديد، أبرزها امتلاك شخصية قوية، وخبرة تدريبية، والقدرة على التعامل مع الضغوط الجماهيرية والإعلامية.

كما يشترط النادي أن يكون المدرب صاحب خبرة في تحقيق البطولات، بما يتماشى مع هوية الأهلي التنافسية.

مدارس تدريب مفتوحة للاختيار

أوضح المصدر أن الأهلي لا يقيّد اختياراته بمدرسة كروية بعينها، سواء أوروبية أو لاتينية.

وأكد أن المعيار الأساسي هو توافر الصفات المطلوبة في المدرب بغض النظر عن جنسيته أو مدرسته التدريبية.

موعد مباراة الأهلي والمصري

يخوض الأهلي مواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي في الثامنة مساء يوم 20 مايو الجاري، على استاد برج العرب، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.