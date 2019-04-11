عبلة كامل تتصدر مؤشرات جوجل بعد وفاة محمود الجندي

الفنانة عبلة كامل
تزوجت الفنانة عبلة كامل من الفنان محمود الجندي في عام 2013، وانفصلا عام 2015، وذكر الفنان محمود الجندي من قبل في برنامج ست الحسن الذي تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن وقال: «تزوجت الفنانة عبلة كامل وكانت الوحيدة على ذمتي وجمعني بها إنسانيتها، أول مرة شفتها فيها كانت في مسلسل الشهد والدموع، وحسيت إنها كويسة، وبعد كده في فيلم الطوفان وانا من رشحتها للدور لأن المؤلف كانت بيبحث عن شخصية وسيكولوجيتها غير متوازنة» .
محمود الجندي
وأضاف محمود الجندي قائلًا: « عملنا مع بعض وأعجبت بشخصيتها وبفنها وإبداعها وبقربي منها شعرت انها فلاحة زيي، ولها عادات وتقاليد معينة اتربينا عليها وبعد وفاة زوجتي كنت محتاج حد ياخد باله مني، اتكلمنا وقلتها نتجوز تطلبي ايه، قالتلي مش ليا طلبات ولا شروط، وقلت لها نراعي ربنا في بعض وبالفعل اتجوزنا وقضينا أيام جميلة» .
و أوضح محمود الجندي سبب انفصاله عن عبلة كامل قائلًا: « سبب انفصالنا هو العمل كنت بدور عليها في بعض الأوقات مش بلاقيها، ليها بطولات ونجومية اكتر مني و ده أثر فيا اوي، خاصة أنهم كانوا يختارون معها في الأدوار مجاملة ليها و دة لا يصح لأني راجل محترم موهبتي و ده أثر في العلاقة واتفقنا على الإنفصال بناءً على رغبتها بعد أن شعرت بعد التوافق، غير أننا سبق وأن اتفقنا قبل الزواج لو شعرنا بأننا مش مرتاحين ننفصل، وقلت لها لو شعرتي أنك مش مرتاحة قوليلي، لو قلتي أنه خلاص يبقا خلاص، وعدد الأعمال التي جمعتنا ثلاثة أعمال تليفزيونية » .
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