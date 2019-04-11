عبلة كامل تتصدر مؤشرات جوجل بعد وفاة محمود الجندي

تصدرت منذ قليل، بعد وفاة الفنان محمود الجندي مؤشرات جوجل، الذي وافته المنية فجر اليوم الخميس بعد أزمة صحية قصيرة في عمر يناهز الـ74 عامًا .



الفنانة عبلة كامل

تزوجت الفنانة عبلة كامل من الفنان محمود الجندي في عام 2013، وانفصلا عام 2015، وذكر الفنان محمود الجندي من قبل في برنامج ست الحسن الذي تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن وقال: «تزوجت الفنانة عبلة كامل وكانت الوحيدة على ذمتي وجمعني بها إنسانيتها، أول مرة شفتها فيها كانت في مسلسل الشهد والدموع، وحسيت إنها كويسة، وبعد كده في فيلم الطوفان وانا من رشحتها للدور لأن المؤلف كانت بيبحث عن شخصية وسيكولوجيتها غير متوازنة» .