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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: 15% زيادة بمعاش تكافل وكرامة بتكلفة 4.5 مليار… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 17 سبتمبر 2023 08:13 مساءً - إسلام سالم _ كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش تكافل وكرامة بنسبة 15% بتكلفة سنوية نحو 4.5 مليار جنيه.
وأضاف معيط، في بيان صحفي اليوم، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل زيادة معاش تكافل وكرامة، موضحا أن قيمة المعاش ارتفعت بنسبة تتخطى 40% منذ أبريل الماضي.
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