مال وأعمال

وزير المالية: 15% زيادة بمعاش تكافل وكرامة بتكلفة 4.5 مليار…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: 15% زيادة بمعاش تكافل وكرامة بتكلفة 4.5 مليار… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 17 سبتمبر 2023 08:13 مساءً - إسلام سالم _ كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش تكافل وكرامة بنسبة 15% بتكلفة سنوية نحو 4.5 مليار جنيه.

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وأضاف معيط، في بيان صحفي اليوم، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل زيادة معاش تكافل وكرامة، موضحا أن قيمة المعاش ارتفعت بنسبة تتخطى 40% منذ أبريل الماضي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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