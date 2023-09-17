وزير المالية: 15% زيادة بمعاش تكافل وكرامة بتكلفة 4.5 مليار…

دبي - احمد فتحي في الأحد 17 سبتمبر 2023 08:13 مساءً - إسلام سالم _ كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش تكافل وكرامة بنسبة 15% بتكلفة سنوية نحو 4.5 مليار جنيه.

وأضاف معيط، في بيان صحفي اليوم، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل زيادة معاش تكافل وكرامة، موضحا أن قيمة المعاش ارتفعت بنسبة تتخطى 40% منذ أبريل الماضي.