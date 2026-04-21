وزارة التعليم: اعتماد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 خلال أيام

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 01:31 مساءً - أكد الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه سيتم اعتماد وإعلان جدول امتحانات الدبلومات الفنية قريباً، حيث من المقرر أن يتم اعتماده خلال أيام.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2026

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية فى الأسبوع الأول من يونيو حيث يتم تنظيم المواعيد نظرا لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 6 يونيو المقبل، كما أن بدء امتحانات الدبلومات الفنية وفق المواعيد الواردة فى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى نهاية مايو المقبل ستكون قريبة جدا من إجازة عيد الأضحى.

إتاحة نماذج امتحانية وفق نموذج البوكليت

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نماذج امتحانية استرشادية لامتحانات الدبلومات الفنية بنظام البوكليت فى إطار توجه الوزارة لعقد امتحان الدبلومات الفنية وفي نظام البوكليت، ويمكن للطلاب الاطلاع على النماذج من خلال الرابط التالى

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطاباً إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه إيماء إلى ما يقوم به التعليم الفنى بديوان عام الوزارة من استعدادات لامتحانات الدبلومات الفنية بنظام البوكليت للعام الحالى، تم إعداد نماذج استرشادية لامتحانات البوكليت لجميع النوعيات، صناعی - زراعی - تجاری - فندقى، والتخصصات والمواد بواسطة موجهى العموم وتم إرسالها إلى موجهى عموم النوعيات بجميع المحافظات.

نشر وتعميم النماذج على جميع المدارس

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم بنشر وتعميم النماذج على جميع المدارس الفنية التابعة للمديريات وتكليف هيئة التوجيه بالمديرية كل فيما يخصه بمتابعة التعميم على طلاب المدارس الفنية وتدريبهم عليها.

توفير النماذج عبر موقع الوزارة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: بإنه تم التنسيق مع الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم ونشر النماذج الاسترشادية على موقع الوزارة بحيث تكون متاحة للجميع طلاب - معلمين - موجهين.