وزيرة التنمية المحلية والبيئة: رفع 80 طن قمامة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 01:31 مساءً - تلقت الدكتورة منال عوض ،وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، تقريراً من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول جهود الوزارة للاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين بمحافظة الغربية من تراكم كميات كبيرة من المخلفات بمنطقة العجيزي بشارع الحكمة التابعة لحي أول طنطا .

وأشار التقرير إلى تلقي الوزارة لشكاوي من عدد من المواطنين عن تراكم القمامة بالموقع المشار إليه، وهو ما تسبب في تضرر الأهالي وإعاقة حركة المرور والسير ، وعلى الفور، تم الدفع بلجنة من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة برئاسة الأستاذ محمود سامي مدير الإدارة لمعاينة الموقع على الطبيعة وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للمحافظة وتوجيهات من

اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية تم الدفع بالمعدات والسيارات اللازمة بمتابعة من السكرتير العام والحي ، حيث تم اتخاذ إجراءات عاجلة لرفع تراكمات المخلفات، وأسفرت الجهود عن إزالة أكثر من (٨٠) طن من القمامة المتراكمة، بما ساهم في تحسين الوضع البيئي بالمنطقة .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على استمرار الوزارة في تلقي شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات والتعامل الفوري معها، وسرعة الاستجابة لها بما يحقق الصالح العام ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة.