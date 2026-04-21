الصحة: لائحة استرشادية موحدة لتسعير الخدمات الطبية لحماية السائحين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 01:31 مساءً - قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، سبل تعزيز التعاون والتكامل بين الوزارتين لتطوير الخدمات الطبية المقدمة للسائحين في مختلف المقاصد السياحية، بما يدعم تقديم تجربة سياحية امنة ومتكاملة، ويعزز من جاذبية مصر كمقصد عالمي متميز.

وأكد حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الاجتماع ناقش حوكمة منظومة تقديم الخدمات العلاجية في المدن السياحية، ومنها شرم الشيخ والغردقة والاقصر واسوان، مشيرا، إلى التوسع في اعتماد المنشآت الصحية وفقا لمعايير وزارة الصحة، مع تشجيعها على الحصول على شهادات الجودة المحلية والدولية.

وأوضح حسام عبد الغفار أن التعاون بين وزارة الصحة والسكان ووزارة السياحة والآثار يشمل التنسيق في الرقابة والمتابعة على الخدمات الصحية المقدمة للسائحين، سواء داخل العيادات بالفنادق او المستشفيات، إلى جانب تنظيم التعامل مع شركات التأمين الطبي، التي تغطي اغلب السائحين القادمين إلى مصر.

وأشار حسام عبد الغفار إلى الاتفاق على إعداد لائحة استرشادية موحدة لتسعير الخدمات الطبية، بما يضمن الشفافية والوضوح، ويحمي السائحين من اي ممارسات غير منضبطة، لافتا، إلى أن هذه الاسعار سيتم اعلانها ومشاركتها مع السفارات وشركات التأمين والجهات المعنية بالسياحة.

وأضاف حسام عبد الغفار أن من بين الخطوات المرتقبة اطلاق منصة السياحة الصحية المصرية تريت فور كيور، التي تتيح للسائحين الاطلاع على الخدمات الطبية المتاحة في المنشآت المعتمدة، إلى جانب معرفة الاسعار بشكل واضح قبل السفر، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي في قطاع السياحة العلاجية.