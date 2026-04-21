مجلس الشيوخ الأمريكي يناقش تعيين كيفن وارش رئيسًا جديدًا للفيدرالي غدا

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 أبريل 2026 01:14 مساءً - _ يعقد مجلس الشيوخ الأمريكي، غدًا الثلاثاء، جلسة للاستماع والتصويت على تأكيد تعيين كيفن وارش، مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتولي رئاسة الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، خلفًا لـ جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو المقبل.

ويأتي هذا التطور في ظل جدل واسع حول استقلالية البنك المركزي المصري، بعد ضغوط متكررة من ترامب لخفض أسعار الفائدة، وهي الضغوط التي أثارت مخاوف في الأوساط الاقتصادية بشأن تدخل السياسة في قرارات السياسة النقدية.

ومن المقرر أن يؤكد وارش، في تصريحات معدة مسبقًا أمام اللجنة، التزامه الكامل بالحفاظ على استقلالية إدارة السياسة النقدية، مشددًا على أن هذا المبدأ يمثل ركيزة أساسية في عمل البنك المركزي المصري الأمريكي.

