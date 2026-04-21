وزيرة الثقافة تشهد افتتاح الدورة العاشرة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 01:31 مساءً - شهدت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، مساء أمس الاثنين، افتتاح فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والتي تُقام بمدينة أسوان تحت رعاية وزارة الثقافة، خلال الفترة من 20 إلى 25 أبريل الجاري، وتحمل اسم الفنانة الرائدة عزيزة أمير، بمناسبة مرور 125 عامًا على ميلادها، وذلك بحضور فني وثقافي واسع، احتفاءً بمسيرة المهرجان ودوره البارز في دعم قضايا المرأة من خلال الفن السابع. وشهد الحفل المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية، والسفيرة ميرفت التلاوي، رئيس مجلس أمناء المهرجان، والسيناريست محمد عبد الخالق، رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي حسن أبو العلا، مدير المهرجان.

وفي كلمتها خلال حفل الافتتاح، أعربت وزيرة الثقافة عن سعادتها بالتواجد في مدينة أسوان العريقة، التي كانت ولا تزال مصدر إلهام للفن والجمال، مؤكدة أن المهرجان أصبح منصة دولية مهمة للحوار الثقافي والإنساني، ونجح منذ انطلاقه في ترسيخ مكانته كأول مهرجان مصري يتبنى قضايا المرأة عبر السينما.

وأشارت الدكتورة جيهان زكي إلى أن الدورة العاشرة تحمل اسم رائدة من رائدات السينما المصرية، الفنانة الكبيرة عزيزة أمير، تقديرًا لمسيرتها الملهمة ودورها الريادي في تأسيس السينما المصرية، وما قدمته من إسهامات مهدت الطريق لأجيال متعاقبة من المبدعات في هذا المجال.

وأكدت وزيرة الثقافة أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يمثل نموذجًا متميزًا للتكامل بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، حيث يُنظَّم بجهود جمعية أهلية تحمل اسمه، في صورة تعكس وعيًا حقيقيًا بأهمية الشراكة في دعم العمل الثقافي، موضحة أن المهرجان لا يقتصر على كونه فعالية فنية، بل يُعد تجربة ثقافية متكاملة، إذ يجمع بين الإبداع الفني والالتزام بقضايا المجتمع، وعلى رأسها قضايا المرأة، من خلال لغة السينما الراقية، إيمانًا بأن الفن يمكن أن يكون أداة للتغيير ومنصة للحوار والتعبير الحر.

وثمّنت الوزيرة المبادرات النوعية التي يطرحها المهرجان، وفي مقدمتها مشروع “ورش سينما أسوان”، الذي نجح على مدار سنواته في تدريب الشباب من أبناء أسوان وجنوب الوادي، وكانت الغالبية منهم من الفتيات والنساء، في تأكيد واضح على أن الاستثمار في الإنسان هو الطريق الحقيقي لبناء مستقبل ثقافي مستدام، بما يعكس إيمانًا راسخًا بتمكين المرأة عبر أدوات الإبداع والمعرفة. كما أشادت بما أسفر عنه هذا الجهد من إنتاج أكثر من 70 فيلمًا قصيرًا، بدعم من الشركاء والداعمين المحليين والدوليين، حيث لم تقتصر هذه الأعمال على الحضور المحلي، بل وصلت إلى منصات ومهرجانات داخل مصر وخارجها، حاملة صوت المرأة المصرية إلى العالم.

كما ثمّنت الدكتورة جيهان زكي استمرار تجربة اللقاءات الجماهيرية المفتوحة التي تتيح حوارًا مباشرًا بين الجمهور وصانعات وصُنّاع الأفلام ونجومها والمتخصصين، في نقاشات ثرية تسهم في رفع الوعي الفني وتعميق الارتباط بالفن، ونوّهت بأهمية برنامج سينما الأطفال الذي يقدمه المهرجان، إدراكًا لأهمية بناء الوعي الفني لدى الأجيال الجديدة، وترسيخ دور الثقافة في تشكيل وجدان النشء.

وقالت إن وزارة الثقافة ستظل داعمة لكل المبادرات التي تعزز من دور الفن في بناء الإنسان، وترسيخ قيم الإبداع، إيمانًا منها بأن الثقافة هي القوة الناعمة التي تصنع مستقبل الأوطان. وأكدت وزيرة الثقافة أن الاحتفاء اليوم لا يقتصر على مرور عشر سنوات على انطلاق المهرجان، بل يمثل احتفاءً بفكرة أثبتت قدرتها على الاستمرار والتطور، وبنموذج يعكس قوة الثقافة في دعم قضايا المجتمع، وتعزيز قيم الإبداع والمساواة، وترسيخ مكانة مصر كمنارة ثقافية في المنطقة.

وفي ختام كلمتها، توجهت وزيرة الثقافة بالتحية والتقدير إلى القائمين على المهرجان، برئاسة مجلس الأمناء السفيرة ميرفت التلاوي، ومديره الكاتب الصحفي حسن أبو العلا، ورئيسه السيناريست محمد عبد الخالق، مثمنة جهودهم في تقديم نموذج مشرف للعمل الثقافي الجاد.

وعقب الكلمة، شاركت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، في تكريم الفنانة ليلى علوي، ومنحها جائزة إيزيس للإنجاز، كما كرّمت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، إضافة إلى تكريم المخرجة وكاتبة السيناريو البولندية دي كيه فيلخمان، تقديرًا لتميزها في المزج بين الفن التشكيلي وفن الصورة المتحركة عبر تقنيات بصرية مبتكرة، كما تم تكريم سلوى عامر، وابنتها وحفيدتها، وهنّ متطوعات بالهلال الأحمر المصري.

وتشهد الدورة العاشرة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عرض نحو 65 فيلمًا من 33 دولة، ضمن مسابقات متعددة تشمل: مسابقة الأفلام الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة، ومسابقة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي، إلى جانب مسابقة أفلام ذات أثر، ومسابقة أفلام الجنوب، ومسابقة أفلام الورش، فضلًا عن برنامج سينما الأطفال المخصص لطلبة المدارس بمحافظة أسوان.