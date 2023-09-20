معهد التمويل الدولي: الدين العالمي بلغ مستوى قياسيا عند 307…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 10:17 صباحاً - وكالات – قال معهد التمويل الدولي اليوم الثلاثاء إن الدين العالمي سجل مستوى قياسيا بلغ ‏‏307 تريليونات دولار في الربع الثاني من العام على الرغم من أن ارتفاع أسعار ‏الفائدة يكبح الائتمان المصرفي، فيما قادت أسواق مثل الولايات المتحدة واليابان ‏هذا الارتفاع.‏

وأضاف المعهد، في تقرير، أن الدين العالمي بالقيمة الدولارية ارتفع 10 تريليونات دولار ‏في النصف الأول من 2023 و100 تريليون على مدى العقد الماضي.‏

وقال إن الزيادة الأحدث رفعت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي ‏للربع الثاني على التوالي إلى 336%. وقبل عام 2023، سجلت هذه النسبة ‏انخفاضاً على مدى سبعة أرباع.‏

تباطؤ النمو

وذكر التقرير أن تباطؤ النمو إلى جانب الحد من زيادات الأسعار كانا وراء ارتفاع ‏نسبة الدين.‏

وقال معهد التمويل الدولي “الارتفاع المفاجئ في التضخم كان العامل الرئيسي وراء ‏الانخفاض الحاد في نسبة الدين خلال العامين الماضيين”، مضيفا أنه مع اعتدال ‏ضغوط الأجور والأسعار، حتى لو لم تصل إلى أهدافها، فإن من المتوقع أن ترتفع ‏نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتتخطى 337% بنهاية العام.‏

ديون الدول المتقدمة

وجاء أكثر من 80% من تراكم الديون الأحدث من العالم المتقدم، إذ سجلت ‏الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا أكبر الزيادات. ومن بين الأسواق ‏الناشئة، مثلت الصين والهند والبرازيل أكبر الارتفاعات.‏