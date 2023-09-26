نعرض لكم الان تفاصيل خبر شركة BASF تضخ 900 مليون يورو في أبحاث تطوير الأسمدة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 10:10 صباحاً - محمد أحمد – قال المهندس مجدي السبكي، المدير الإقليمي لشركة ( BASF) للحلول الزراعية، إنها تستهدف ضخ استثمارات بنحو 900 مليون يورو سنوياً في أعمال البحث والتطوير، لتوفير منتجات الأسمدة والمبيدات الزراعية .

تطوير الأبحاث

وأكد السبكي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، أن توسع الشركة في الإنفاق على تطوير الأبحاث يسهم في توفير منتجات رائدة ومبتكرة، ومنها المبيد الحشري فرسيس Versys ®️، الذي يعد أقوى أداة فعالة لمكافحة الذبابة البيضاء والجاسيد والمن، وهي آفات لديها القدرة على إلحاق ضرر كبير بالمحاصيل الزراعية بنسبة تصل إلى 40%”.

وأوضح أن الشركة ساهمت عبر تاريخها الممتد لنحو 70 عامًا في مصر، في تغيير المشهد الزراعي في كل أنحاء البلاد، فيما أكد على التزامها بالابتكار وحرصها على تعزيزه عبر نموذج عملها لخدمة مجموعة متنوعة من المزارعين.

وتابع: يتميز نموذج عمل الشركة بمجموعة من الخبراء، وشبكة توزيع واسعة، وبنية تحتية حديثة، فكلها عناصر تساعد الشركة في تلبية احتياجات عشرات الآلاف من العملاء، سواء كانت مزارع كبرى أو صغار المزارعين.

استراتيجية الشركة

وأضاف نموذج عمل الشركة مدفوعًا بالابتكار الرقمي، بما يضمن كفاءة العمليات التشغيلية وتسليم المنتجات في وقت قياسي، علاوة على المساهمة الفعالة في النمو المستدام للقطاع الزراعي في مصر.

ومن جانبها، قالت إنجي زكي، مديرة الاستدامة والحلول الرقمية بشركة بى . ايه . اس . اف . للحلول الزراعية (BASF Agricultural Solutions) ، إن استراتيجية الشركة للاستدامة في مصر تتركز على تمكين مشروع إدارة الحاويات، والذي يتم التطلع إلى أن يصبح مشروعاً قومياً لخدمة المجال الزراعى، لتقليل المخاطر على الصحة والحد من الآثار البيئية الضارة و حماية الاقتصاد من الغش التجاري.

وأضافت زكي، أن المرحلة الأولي لمشروع إدارة الحاويات قد بدأت هذا العام، بالتعاون مع لجنة المبيدات الزراعية، وتم الوصول لـ 600 مزارع عبر 31 جلسة تدريبية، تهدف إلى تعليم الممارسات المسؤولة مثل الشطف الثلاثي والجمع، لضمان الاستخدام الآمن للمنتجات الخاصة بالشركة.

عيادات زراعية متنقلة

ونوهت بأن العيادات الزراعية المتنقلة قد وفرت كافة أشكال الدعم عبر لقاءات مباشرة بين المزارعين والخبراء الفنيين، لخدمة ما بين 8 إلى 9 آلاف مزارع سنوياً.

وذكرت أن الشركة تمكنت من دمج تكنولوجيا الزراعة الدقيقة في تطبيق “أرضنا”، لتوفير الدعم اللازم لصغار المزارعين في الوقت الراهن، فيما أشارت إلى أن مستخدمي التطبيق وصلوا لقرابة 7000 مزارع حتى الآن، مضيفة: “نستهدف من خلال هذه المبادرات، بناء مستقبل مستدام للزراعة في مصر.”