العالم اليوم - الذكاء الاصطناعي قد يفاقم عدم المساواة في الأجور بين الجنسين

انتم الان تتابعون خبر الذكاء الاصطناعي قد يفاقم عدم المساواة في الأجور بين الجنسين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 سبتمبر 2025 06:24 صباحاً - أظهر بحث أن الذكاء الاصطناعي قد يوسع فجوة الأجور بين الجنسين في بعض القطاعات بما في ذلك البناء والتصنيع والطاقة.

وقالت شركة "إيه آي نيغما" الاستشارية في مجال الذكاء الاصطناعي إن صناعات أخرى مثل الخدمات اللوجستية والمرافق ورأس المال الخاص والفنون الإبداعية قد تشهد أيضا زيادة في الفرق في الأجور بين الرجال والنساء.

لكن البحث أشار إلى إمكانية تقليص هذه الفجوة في مجالات أخرى بما في ذلك الخدمات القانونية والقطاع العام والصحافة والتسويق، بحسب وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية.

وقال آرني موسلمان، الرئيس التنفيذي للشركة: "يختار ما معدله 20 بالمئة من الرجال أكثر من النساء استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل تشات جي بي تي".

وأضاف: "هذا يعني أن هناك احتمالا حقيقيا بأن يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي كعامل محفز لزيادة فجوة الأجور بين الجنسين بدلا من تقليلها".

وتابع: "مع قول 42 بالمئة من العاملين في المكاتب إنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي التوليدي في العمل، وقول واحد من كل ثلاثة من هؤلاء العمال إنهم يبقون الأمر سرا، يجب على الشركات تقديم توجيه واضح وإذن لموظفيها بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في مكان العمل، وإلا فإنهم يخاطرون بحدوث تباين أكبر بين الجنسين في المستقبل".