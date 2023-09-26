نعرض لكم الان تفاصيل خبر فيتش ترفع تصنيف سلطنة عمان إلى BB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 11:11 صباحاً - وكالات – رفعت وكالة فيتش، التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى “BB+” مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة إن رفع التصنيف الائتماني لعُمان يعكس استخدام إيرادات النفط المرتفعة لسداد الديون وتوزيع فترة استحقاقها وضبط الإنفاق للحد من المخاطر الخارجية. وذكرت “فيتش” أن رفع تصنيف عمان يتضمن أيضا وجهة نظر الوكالة بأن الحكومة لن تتراجع عن أحدث الإجراءات لضبط أوضاع المالية العامة.

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