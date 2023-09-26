نعرض لكم الان تفاصيل خبر واردات الطاقة الأوروبية تواصل الانخفاض في الربع الثاني من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 12:17 مساءً - وكالات – واصلت واردات الطاقة للاتحاد الأوروبي اتجاهها النزولي في الربع الثاني مع تقليص أعضاء التكتل اعتمادهم على الإمدادات الروسية، بحسب ما أظهرته بيانات لوكالة الإحصاءات الأوروبية (يوروستات)، الاثنين.

وبعد زيادة قوية بين عامي 2021 و2022، انخفضت واردات التكتل 39.4% من حيث القيمة و11.3% من حيث الحجم في الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي.

وجاء ذلك بعد انخفاض 26.5% من حيث القيمة و6.1% من حيث الحجم في الربع الأول.

وجاء في بيانات يوروستات أن روسيا، وهي أكبر مورد للزيوت النفطية إلى الاتحاد الأوروبي بحصة سوقية بلغت 15.9% في الربع الثاني من عام 2022، شهدت تراجعا في هذه الحصة إلى 2.7% فقط في الربع الثاني من هذا العام، مما يجعلها في المركز الثاني عشر بين أكبر الموردين.

وتضيف بيانات الوكالة أن النرويج وكازاخستان والولايات المتحدة والسعودية شهدت زيادة في حصصها السوقية في الفترة نفسها.

وحظر التكتل واردات النفط الخام الروسي المنقولة بحرا منذ ديسمبر 2022 ومشتقات النفط الروسي في فبراير 2023 في مسعى للاستغناء عن منتجات روسيا النفطية ومعاقبتها على حربها ضد أوكرانيا.

وقالت يوروستات “انخفضت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي كثيرا (17% من حيث الحجم) في الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. وربما حدث هذا الانخفاض نتيجة خطة التكتل للتقليص مع تعهد دول الاتحاد الأوروبي بخفض استهلاك الغاز”.

وقالت الوكالة إن حصة روسيا من الغاز الطبيعي في صورته الغازية انخفضت 14.5 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 13.8% من إجمالي واردات التكتل في الربع الثاني، وزادت حصتي الجزائر 9.3% والنرويج 6.2% لتصبح النرويج أكبر مورد للاتحاد الأوروبي.

وظلت الولايات المتحدة، في الفترة نفسها، المورد الرئيسي للاتحاد الأوروبي للغاز الطبيعي المسال بحصة بلغت 46.4% من إجمالي واردات التكتل تليها روسيا بنسبة 12.4% وقطر بنسبة 10.9%.