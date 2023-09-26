الإمارات تدرس خططا تسمح بحرية سفر المقيمين بين دول الخليج

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 09:13 مساءً - العربية نت _ قال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، إن دول الخليج تستفيد من النهضة السياحية للسعودية، لا سيما “أننا على موعد قريب مع التأشيرة السياحية الخليجية (الفيزا السياحية) التي تتيح للسائح زيارة عدة دول في وقت واحد وبتأشيرة واحدة”.

التأشيرة السياحية الخليجية

ووفقا لوكالة “بلومبرج”، فإن دولة الإمارات تدرس خططا لنظام التأشيرات سيبسط سفر المقيمين إلى دول الخليج المجاورة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

وذكر بن طوق المري خلال مشاركته في مؤتمر مستقبل الضيافة، أن 70% من السياحة القادمة إلى دولة الإمارات تأتي من أسواق دولية، موضحاً أن لدى الدولة جميع المقومات اللازمة لدعم القطاع السياحي.

نمو قوي

وأوضح الوزير أن قطاع السياحة في الإمارات يواصل النمو القوي والمستمر.

وسيسمح نظام التأشيرات الجديد الذي تعمل عليه الإمارات بتبسيط السفر من قبل المقيمين في مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي.

منافسة صحية

وأكد المسؤولون الإماراتيون في السابق أن المنافسة بين الدول هي صحية وتشير إلى أن المنطقة أصبحت أكثر جاذبية. وقال المري إن السفر بدون تأشيرة بين المقيمين في الدول يجب أن يعزز الوضع الحالي من خلال نمو قطاع السياحة.

وأضاف: “ما هو جيد للمملكة العربية السعودية هو جيد لدول مجلس التعاون الخليجي”.