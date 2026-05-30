خلال إجازة عيد الأضحى.. ضبط 10 آلاف كجم من اللحوم ومصنعات الدواجن الفاسدة بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 مايو 2026 12:30 مساءً - تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية للحفاظ على صحة المواطنين وضمان سلامة الأغذية المتداولة.

وأكد المحافظ استمرار الحملات التفتيشية للتصدي للمخالفات المتعلقة بتداول وبيع اللحوم والمنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين وعدم التهاون مع أي ممارسات تضر بالصحة العامة.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري أن الحملات الرقابية أسفرت عن ضبط نحو 10 آلاف كجم من مصنعات اللحوم والدواجن والدهون الحيوانية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب كميات من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد المحافظ على مواصلة المتابعة الميدانية وتكثيف الحملات الرقابية خلال فترة العيد للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيطرية وضبط أي مخالفات تمس سلامة الغذاء.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد فارس مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة أن الحملات أسفرت عن تحرير 37 محضرًا للمخالفات المضبوطة والتحفظ على الكميات المضبوطة، مؤكدًا استمرار أعمال التفتيش والرقابة لضمان سلامة المنتجات الغذائية المعروضة بالأسواق وحماية المواطنين.