إقبال كثيف على حدائق الري بالقناطر الخيرية ومواقع وزارة الري السياحية خلال عيد الأضحى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 مايو 2026 12:30 مساءً - شهدت حدائق الري بمدينة القناطر الخيرية إقبالاً كبيراً من المواطنين خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، حيث استقبلت آلاف الزوار الراغبين في الاستمتاع بالطبيعة الخلابة والمساحات الخضراء التي تتميز بها الحدائق، والتي تفتح أبوابها يومياً من الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً.

وبلغ عدد الزائرين خلال الأيام الثلاثة الأولى من العيد نحو 30 ألف زائر، في ظل استعدادات مكثفة نفذتها وزارة الموارد المائية والري لضمان تقديم أفضل الخدمات للمترددين على الحدائق.

وكان الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، قد وجّه برفع درجة الاستعداد داخل حدائق القناطر الخيرية، من خلال تكثيف أعمال الصيانة والنظافة للمسطحات الخضراء وشبكات المرافق، إلى جانب تطهير الواجهات النيلية وتجهيز ساحات الانتظار، استعداداً لاستقبال الزوار خلال إجازة العيد.

وفي محافظة أسوان، استقبل المركز الثقافي الأفريقي الزائرين للاحتفال بعيد الأضحى، حيث أتيحت لهم فرصة التجول داخل قاعات المركز وحدائقه، والتعرف على الموروث الثقافي والتاريخي لدول حوض النيل والقارة الأفريقية، من خلال المعروضات والمقتنيات المتنوعة التي توثق حضارات تلك الدول وعادات شعوبها.

كما شهد النصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية بالسد العالي، إلى جانب نقطة المشاهدة بالسد العالي، إقبالاً ملحوظاً من المصريين والأجانب، بإجمالي نحو 3 آلاف زائر خلال الأيام الثلاثة الأولى من العيد.

وتُعد حدائق الري بالقناطر الخيرية من أبرز المقاصد الترفيهية والسياحية، إذ تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 75 فداناً، وشهدت خلال السنوات الماضية أعمال تطوير واسعة نفذتها الوزارة بالجهود الذاتية. وشملت أعمال التطوير عدداً من الحدائق، من بينها حدائق لؤلؤة الشرق، والمركز الثقافي، والنيل، والبحيرة، والياسمين، والتوفيقي، والزهور، والجزيرة، والنخيل، والفيروز، وغيرها.

وتواصل أجهزة الوزارة جهودها لتوفير خدمات الصيانة والنظافة والتأمين والتنظيم، بما يضمن راحة الزوار وتمكينهم من قضاء أوقات ممتعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

ويُعد المركز الثقافي الأفريقي بأسوان أحد أبرز المشروعات الثقافية والسياحية التي نفذتها الوزارة، حيث جرى تطويره من متحف النيل السابق إلى مركز ثقافي متكامل يضم مسرحاً رومانياً مكشوفاً، وقاعات عرض متنوعة تحتوي على مقتنيات ولوحات وأفلام وثائقية تجسد حضارة وثقافة الدول الأفريقية.

كما يضم المركز مكتبة وثائقية متخصصة تحتوي على مجموعة كبيرة من الكتب والألبومات التاريخية والأثرية التي توثق تاريخ نهر النيل وعلاقته بشعوب القارة الأفريقية.

يُذكر أن النصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية أُنشئ عام 1967 بارتفاع يصل إلى 72 متراً، وصُمم على هيئة زهرة اللوتس ذات خمس بتلات، تحمل نقوشاً تروي مراحل إنشاء السد العالي وأهميته التاريخية والتنموية.