بعثة الحج تكشف خطة مغادرة الحجاج المصريين للأراضي المقدسة خلال أيام

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 مايو 2026 12:30 مساءً - دخلت بعثة الحج المصرية في سباق مع الزمن لوضع اللمسات الأخيرة على خطة تفويج وجدولة رحلات عودة الحجاج من الأراضي المقدسة إلى جمهورية مصر العربية خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعدما أتم ضيوف الرحمن أداء كافة مناسك الحج برداء الطمأنينة والسلامة.

طوارئ ببعثة الحج المصرية وتقارير طبية مطمئنة للجميع

وأعلن رئيس بعثة الحج المصرية عن رفع درجة الاستعداد القصوى لتنفيذ خطة الجسر الجوي والبري لعودة الحجاج، مشيراً إلى أن المغادرة ستتم على مراحل تفويجية منتظمة لمنع التكدس وتسهيل إجراءات السفر عبر الموانئ والمطارات بالتنسيق الكامل مع السلطات السعودية.

وطمأن رئيس البعثة الملايين من أسر وعائلات الحجاج في مصر، مؤكداً أن جميع حجاجنا بخير وصحة عامة ممتازة، ولم تظهر أي حالات وبائية أو مشكلات صحية طارئة، حيث تواصل الأطقم الطبية والمستشفيات الميدانية مرافقة الحجاج ومتابعتهم بدقة داخل مقار إقامتهم لتقديم الرعاية اللازمة قبل ساعات من إقلاع رحلات العودة.

نجاح مشهود لموسم الحج هذا العام

ويأتي هذا التحرك الختامي ليتوج نجاحاً مشهوداً لموسم الحج هذا العام، والذي شهد منظومة تنسيق لوجستي وطبي عالي المستوى قادتها البعثة المصرية بالتعاون مع مختلف الوزارات، حيث تميز الموسم بتوفير خدمات إعاشة وتنقلات متميزة نجحت في تذليل العقبات أمام ضيوف الرحمن، لتبدأ البعثة الآن كتابة السطور الأخيرة في رحلة دينية وتاريخية استثنائية، تمهيداً لاستقبال الحجاج على أرض الوطن بالزغاريد ودموع الفرح.