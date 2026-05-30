نيويورك تايمز : ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن توقيع أى اتفاق مع إيران بعد اجتماع لمدة ساعتين فى البيت الأبيض.

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 مايو 2026 12:30 صباحاً - كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن واشنطن وطهران باتتا قريبتين من التوصل إلى اتفاق جديد، إلا أن عددا من الملفات العالقة ما زال يمنع حسم التفاهم بشكل نهائى.

وأوضح المسئول أن قضية الأموال الإيرانية المجمدة لا تزال تمثل إحدى أبرز العقبات في مسار المفاوضات، وسط استمرار النقاشات بين الجانبين حول آليات الإفراج عنها وشروط تنفيذ الاتفاق.

خلاف حول الأموال المجمدة يعرقل التفاهم الأمريكي الإيراني

وأكد المسئول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتخذ حتى الآن قرارا نهائيا بشأن توقيع أى اتفاق جديد مع إيران، رغم التقدم الذي تحقق خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن الاجتماع الذي عقده ترامب داخل غرفة العمليات بالبيت الأبيض استمر قرابة ساعتين، وشهد مناقشات موسعة بشأن تطورات الملف الإيراني والخيارات المطروحة أمام الإدارة الأمريكية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه التوقعات بإمكانية التوصل إلى تفاهم يشمل ملفات النووي الإيراني ورفع الحصار البحري وإعادة فتح مضيق هرمز.