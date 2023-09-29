ارتفاع تحويلات العاملين في قطر إلى 22.2 مليار ريال بالنصف…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 29 سبتمبر 2023 11:10 مساءً - سي إن بي سي_ ارتفعت قيمة تحويلات العاملين في قطر إلى الخارج ، خلال النصف الأول من عام 2023 بنحو 0.3% على أساس سنوي ، لتسجل 22.22مليار ريال .

ووفقا لبيانات الحساب الجاري الصادرة عن مصرف قطر المركزي فقد بلغت قيمة التحويلات الوافدة إلى قطر في الستة أشهر الأولى من العام الجاري 6.15 مليار ريال ، بزيادة قدرها 111% ، عن الفترة المقابلة من 2022 .

فيما قد تمثل تحويلات العاملين في الدولة نحو 67% من إجمالي التحويلات إلى الخارج والبالغة 33.1 مليار ريال ، نهاية النصف الأول من العام الجاري .

تحويلات العاملين في قطر ترتفع 4.4% في الربع الأول

وكانت قد زادت تحويلات العاملين في قطر إلى الخارج ، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 الجاري ، بنسبة 4.4% على أساس سنوي ـ إلى نحو 11.2 مليار ريال ، وفق بيانات الحساب الجاري الصادرة عن مصرف قطر المركزي .

وتمثل تحويلات العاملين في قطر نحو 67% من إجمالي التحويلات إلى الخارج والبالغة 27.5 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2023 الجاري .

في المقابل زادت قيمة التحويلات الوافدة إلى الدوحة ـ بنسبة 140% ، وصولاً إلى نحو 3.3 مليار ريال، ما ساهم في تقليص نسبة العجز في حساب التحويلات الجارية إلى 13 مليار ريال ، بنهاية شهر مارس من عام 2023 الجاري .

ويعمل في قطر أكثر من 2.2 مليون وافد في قطاعات إنتاجية مختلفة ، أبرزها قطاع المقاولات والخدمات العامة والتجزئة ، بينما تمثل العمالة الآسيوية السواد الأكبر من تعداد الوافدين في الدولة الخليجية .