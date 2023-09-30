الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة يرتفع خلال أغسطس..…

دبي - احمد فتحي في السبت 30 سبتمبر 2023 10:14 صباحاً - _ ارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس، إلا أن التضخم الأساسي تراجع إذ تباطأت الزيادة السنوية للأسعار التي تستثني الغذاء والطاقة إلى أقل من أربعة بالمئة.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، ارتفع 0.4 بالمئة الشهر الماضي.

وتم تعديل بيانات شهر يوليو بالزيادة لتظهر ارتفاع الإنفاق 0.9 بالمئة بدلا من القراءة السابقة البالغة 0.8 بالمئة. وكان خبراء استطلعت آراءهم توقعوا أن يزيد الإنفاق 0.4 بالمئة.

إلا أن ضغوط التضخم الأساسي بدأت تتراجع، وهو أمر سيكون محل ترحيب من مسؤولي مجلس الفيدرالي الأمريكي.

وباستثناء عناصر الغذاء والطاقة متقلبة الأسعار، يكون إنفاق الاستهلاك الشخصي قد ارتفع 0.1 بالمئة بعد زيادة 0.2 بالمئة في الشهر السابق، وعلى أساس سنوي يكون ما يسمى بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي زاد 3.9 بالمئة في أغسطس بعد ارتفاع 4.3 بالمئة في يوليو .

ويراقب المركزي الأمريكي عن كثب مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي أملا في الوصول بالمستوى المستهدف للتضخم عند اثنين بالمئة.