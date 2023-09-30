إيرادات قطر من السياحة الخارجية ترتفع 32.3% بالنصف الأول 

دبي - احمد فتحي في السبت 30 سبتمبر 2023 04:10 مساءً - سي إن بي سي _ ارتفع إنفاق سكان دولة قطر على السياحة الخارجية ، خلال النصف الأول من عام 2023 ، بنسبة 21.35% على أساس سنوي وصولاً إلى 25.7 مليار ريال.

ووفقاً لبيانات الحساب الجاري الصادرة عن مصرف قطر المركزي ، ارتفع حجم إيرادات الدوحة من السياحة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري ، بنسبة 32.3% إلى 12.7 مليار ريال ، بدعم من السياحة العائلية.

وبحسب بيانات ميزان المدفوعات، فقد أسهمت القفزة في إيرادات قطاعي السياحة والنقل ، خلال الفترة المذكورة إلى انخفاض العجز في حساب الخدمات ، بنسبة 12.4% على أساس سنوي ، ليصل إلى نحو 12 مليار ريال.

القطريون ينفقون 44.7 مليار ريال على السياحة الخارجية خلال عام 2022

وكان قد زاد إنفاق سكان قطر على السياحة في عام 2022 بنسبة 22.5% على أساس سنوي ، إلى 44.7 مليار ريال ، وفق بيانات الحساب الجاري للدولة الخليجية لعام 2022 ، الصادرة عن مصرف قطر المركزي.

في المقابل ارتفع حجم إيرادات الدوحة من السياحة العام الفائت ، بنسبة 70.3% إلى 26.4 مليار ريال ، بينما قفزت إيرادات قطاع النقل بنسبة 71% وصولاً إلى 70.2 مليار ريال ، بدعم من استضافة قطر لمونديال كرة القدم.

وساهمت القفزة في إيرادات قطاعي السياحة والنقل ، العام الماضي بانخفاض العجز في حساب الخدمات ، بنسبة 36% على أساس سنوي ليصل إلى 37.2 مليار ريال.

وتستهدف دولة قطر زيادة مساهمة قطاع السياحة في حساب الناتج المحلي من 7 إلى 12% بحلول العام 2030 ، من خلال استقطاب 6 ملايين سائح سنوياً ، وفق الرؤية الوطنية لقطاع السياحة.