- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيرادات قطر من السياحة الخارجية ترتفع 32.3% بالنصف الأول من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 30 سبتمبر 2023 04:10 مساءً - سي إن بي سي _ ارتفع إنفاق سكان دولة قطر على السياحة الخارجية ، خلال النصف الأول من عام 2023 ، بنسبة 21.35% على أساس سنوي وصولاً إلى 25.7 مليار ريال.
ووفقاً لبيانات الحساب الجاري الصادرة عن مصرف قطر المركزي ، ارتفع حجم إيرادات الدوحة من السياحة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري ، بنسبة 32.3% إلى 12.7 مليار ريال ، بدعم من السياحة العائلية.
وبحسب بيانات ميزان المدفوعات، فقد أسهمت القفزة في إيرادات قطاعي السياحة والنقل ، خلال الفترة المذكورة إلى انخفاض العجز في حساب الخدمات ، بنسبة 12.4% على أساس سنوي ، ليصل إلى نحو 12 مليار ريال.
القطريون ينفقون 44.7 مليار ريال على السياحة الخارجية خلال عام 2022
وكان قد زاد إنفاق سكان قطر على السياحة في عام 2022 بنسبة 22.5% على أساس سنوي ، إلى 44.7 مليار ريال ، وفق بيانات الحساب الجاري للدولة الخليجية لعام 2022 ، الصادرة عن مصرف قطر المركزي.
في المقابل ارتفع حجم إيرادات الدوحة من السياحة العام الفائت ، بنسبة 70.3% إلى 26.4 مليار ريال ، بينما قفزت إيرادات قطاع النقل بنسبة 71% وصولاً إلى 70.2 مليار ريال ، بدعم من استضافة قطر لمونديال كرة القدم.
وساهمت القفزة في إيرادات قطاعي السياحة والنقل ، العام الماضي بانخفاض العجز في حساب الخدمات ، بنسبة 36% على أساس سنوي ليصل إلى 37.2 مليار ريال.
وتستهدف دولة قطر زيادة مساهمة قطاع السياحة في حساب الناتج المحلي من 7 إلى 12% بحلول العام 2030 ، من خلال استقطاب 6 ملايين سائح سنوياً ، وفق الرؤية الوطنية لقطاع السياحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيرادات قطر من السياحة الخارجية ترتفع 32.3% بالنصف الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.