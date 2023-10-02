انت الان تتابع خبر الكشف عن سعر النفط العراقي للأردن والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نشرت شركة سويق النفط (سومو) ، الاثنين ، بيانات تكشف كمية النفط العراقي الذي استورده الأردن خلال شهر أيلول الماضي ، وعن سعر البرميل الواحد .

وتشير بيانات الشركة،إلى أن الأردن استورد نحو 450 ألف برميل نفط من العراق الشهر الماضي، بمعدل 15 ألف برميل نفط يومياً.

وتشير البيانات المالية الني نشرتها الشركة، إلى المعدل الأولي الموزون لسعر البيع لـ "الأردن"، بلغ نحو 78 دولارا للبرميل الواحد، في أيلول.

وفي آب الماضي، أعلن الأردن والعراق، عن زيادة كميات النفط الخام العراقي التي يتم تصديرها للأردن.

ووافقت الحكومة العراقية، على زيادة الكميات من (10) ألف برميل/ يومياً لتصبح (15) ألف برميل يومياً وذلك من بداية شهر آب/2023، وبنفس الشروط التعاقدية الواردة في مذكرة تفاهم تجهيز النفط الخام الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 4/5/2023.

من جهتها، بينت الحكومة الأردنية، أنه تم اتخاذ كافة الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة لنقل هذه الكميات من موقع تحميل النفط في العراق مستودع كركوك الحديث إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء، وبذلك ستصل الكمية الشهرية المصدرة من النفط الخام العراقي للأردن أكثر من (450) الف برميل شهرياً، بدلاً من (300) الف برميل شهرياً.