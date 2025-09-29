أخبار اليمن : الشيخ جابر يعزي في وفاة اللواء عبدالكريم القصار

دوت الخليج -

الشيخ جابر يعزي في وفاة اللواء عبدالكريم القصار

بعث الشيخ جابر غالب الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة للاخوة نجيب ونشوان عبدالكريم القصار وكافة ال القصار في محافظة تعز في وفاة المغفور له والدهم اللواء عبدالكريم محمد عبدالاله القصار عضو اللجنة الدائمة الرئيسيه رئيس فرع المؤتمر بمحافظه تعز سابقا والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن. وفي برقية العزاء عبّر الامين العام المساعد باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر عن خالص تعازيه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

