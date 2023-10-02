انت الان تتابع خبر ارتفاع على أسعار النفط عالميًا والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ارتفعت أسعار النفط عالميا اليوم الاثنين، لتعوض بعض خسائرها مع تركيز المستثمرين على توقعات قلة المعروض العالمي واتفاق في اللحظات الأخيرة لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية.ووفقا لوكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر كانون الأول 18 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 92.38 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 90 سنتا في جلسة يوم الجمعة، كما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر تشرين الثاني عند التسوية سبعة سنتات إلى 95.31 دولارا للبرميل عند انقضاء أجل العقد يوم الجمعة، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 95.31 دولار للبرميل بعد انخفاضها 92 سنتا الجمعة.