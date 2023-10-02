الإفراج عن 260 ألف طن أعلاف بقيمة 133 مليون دولار خلال…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 أكتوبر 2023 07:14 مساءً - أعلن السيد القصير ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، أنه خلال الفترة من 8/9/2023 حتى 21/9/2023 تم الإفراج عن 260 ألف طن أعلاف من الذرة وفول الصويا بحوالي 133مليون دولار.

وأوضح الوزير، أن الإفراج شمل 175 ألف طن من الذرة بحوالي 63 مليون دولار، بجانب 85 ألف طن من فول الصويا بقيمة 64 مليون دولار، وإضافات أعلاف بحوالي 6 ملايين دولار.

3.7 مليار دولار إجمالي الإفراج خلال الفترة (16 أكتوبر2022 حتى 21 سبتمبر 2023)

أضاف أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 21 سبتمبر 2023) بلغ 7.8 مليون طن، بإجمالي مبلغ 3.7 مليار دولار.

وأكد “القصير” أن الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن، وأيضًا حيوانات المزرعة.

تنسيق مستمر مع البنك المركزي المصري

ولفت وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي المصري وبدعم من رئيس مجلس الوزراء المصري شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات أعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.

الإفراج عن 172 ألف طن أعلاف الذرة والصويا بقيمة 81 مليون دولار نهاية 2022

وكان قد أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، ديسمبر الماضي ، أن نصيب مستلزمات الاعلاف بلغ حوالي 81 مليون دولار، حيت تم الإفراج عن 172 ألف طن من الذرة وفول الصويا وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ومن خلال القطاع المصرفي.

وجاء ذلك في إطار جهود الدولة باتخاذ الترتيبات الخاصة للإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ تباعاً، ووفقا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أنه تم ‏الإفراج عن بضائع بحوالي 300 مليون دولار يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وأضاف “القصير” ان الإفراج شمل 146 ألف طن من الذرة بحوالي 58.4 مليون دولار وحوالي 26 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 19.2 مليون دولار وأيضا إضافات اعلاف بحوالي 3.4 مليون دولار.

ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16أكتوبر حتى 22ديسمبر 2022) 1.427مليون طن منهم 971 ألف طن ذرة، 456 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 713 مليون دولار.