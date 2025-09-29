الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على الأهلى بهدف نظيف فى الشوط الأول

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 سبتمبر 2025 09:32 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك المُقامة حالياً باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز بتقدم الزمالك بهدف نظيف.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الفريقين وإن كانت الخطورة الأبرز من الزمالك الذي ضغط بقوة عن طريق آدم كايد وعدي الدباغ وناصر ماهر ، وبدأ حوان بيزيرا هجمة خطرة من ناحية اليسار ومرر الكرة إلى عدي الدباغ الذي انفرد بالكرة وسددها من داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها ببراعة حارس الأهلي محمد الشناوي ومن ثم ذهبت إلى ياسين مرعي الذي شتتها بالرأس ذهبت إلى الشناوي الذي أمسك بها.

وتوقفت المباراة بسبب إصابة الشناوي نتيجة صدام مع ياسر إبراهيم ، قبل يتم استنئاف اللقاء ، ويواصل الزمالك الضغط وأهدر ناصر ماهر فرصة تسجيل هدف أول للزمالك بعدما إنفرد بالحارس ومرر كرة جيدة مرت بجوار القائم بسنتيمرات ، ورد الأهلي بهجمة خطرة عن طريق محمد شريف لكن دون جدوى.

استحوذ الأهلي على مجريات المباراة مع محاولات هجومية على فترات من الزمالك وأحتسب الحكم الأسباني ضربة جزاء للزمالك في الدقيقة 26 بعدما قام ياسين مرعي بعرقلة عدي الدباغ في منطقة جزاء الأهلي.

وسدد عبد الله السعيد ركلة الجزاء في الدقيقة 28 لكن محمد الشناوي تصدى لها ، لكن الحكم قرر إعادة الركلة بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو بسبب خروج الشناوي من مرماه قبل التسديد، وسجل حسام عبد المجيد الركلة هذه المرة في الدقيقة 32.

بعد الهدف ، سيطر الزمالك على اللقاء مع محاولات مُتباعدة هجومية من الأهلي وفي الدقيقة 37 شارك ناصر منسي بدلاً من عدي الدباغ ، واشهر الحكم بطاقة صفراء لـ نبيل عماد دونجا للخشونة مع تريزيجيه في الدقيقة 39.

وسدد طاهر محمد طاهر كرة قوية أرتطمت بـ"يد" بنتايج في الدقيقة 45 وطالب لاعبي الأهلي باحتساب ركلة جزاء ، لكن الحكم لجأ إلى تقنية الفيديو، ورفض بعدها احتساب الكرة ركلة جزاء للأهلي وأمر بأستكمال اللقاء.

حاول الأهلي إدراك التعادل ، كما حاول الزمالك تسجيل هدف ثانً لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف نظيف.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا، محمد هاني، مروان عطية، محمد علي بن رمضان، محمود حسن تريزيجيه، طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، ومحمد شريف.

ويجلس على دكة الأهلي كل من: مصطفى شوبير وعمر كمال وأحمد رضا وأحمد رمضان بيكهام وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومصطفى العش وأليو ديانج وحمزة عبد الكريم.

فيما يضم تشكيل الزمالك كلاً من: محمد صبحي _ محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر - نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر -آدم كايد – عدي الدباغ، وخوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: مهدي سليمان وأحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" وصلاح مصدق وأحمد حمدي وعبد الحميد معالي وأحمد شريف وعمرو ناصر وناصر منسي.

ويقود طاقم حكام إسباني لقاء الليلة، بقيادة سيزار سوتو جرادو (45 سنة)، ومعه إيفان ماسو جراندو وأنطونيو رامون مورينو (مساعدين)، اليخاندرو رويز (حكماً رابعاً)، خوسيه مونتيرو وماريو لوبيز (تقنية الفيديو).

وخاض الاهلى 7 مباريات في الدوري جمع خلالها 12 نقطة، بعدما حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل فى مثلها، بينما خسر مواجهة واحدة ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز، وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 8.

وفي المقابل، يعيش الزمالك وضعًا أفضل على صعيد النتائج، حيث يتصدر جدول المسابقة برصيد 17 نقطة بعد خوض 8 مباريات، فاز في 5 منها، وتعادل مرتين، وخسر مباراة وحيدة، وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 4.