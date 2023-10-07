مال وأعمال

روسيا تعتزم إرسال شحنات الحبوب إلى أفريقيا في غضون شهر

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر روسيا تعتزم إرسال شحنات الحبوب إلى أفريقيا في غضون شهر من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 7 أكتوبر 2023 07:14 مساءً - سكاي نيوز _ قال وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، الجمعة، إن موسكو ستبدأ إرسال شحناتها من الحبوب إلى دول أفريقية في غضون شهر أو ستة أسابيع، بحسب ما نقلته وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

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وذكرت إنترفاكس نقلا عن الوزير “نحن الآن في مرحلة استكمال جميع الوثائق. أعتقد أن الشحنات ستبدأ في غضون شهر أو شهر ونصف الشهر”.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزعماء أفارقة في يوليو إنه سيمنحهم عشرات الآلاف من أطنان الحبوب على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، وهي عقوبات قال إنها تعرقل تصدير الحبوب والأسمدة.

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وذكر بوتين في قمة روسية أفريقية آنذاك “سنكون مستعدين لتقديم ما بين 25 ألف و50 ألف طن من الحبوب مجانا لكل من بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة”.

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ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعهده ذلك بأنه “حفنة من التبرعات”.

وانسحبت روسيا في يوليو من اتفاق استمر عاما سمح لأوكرانيا بشحن حبوبها من موانئ البحر الأسود. وأوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب عالميا.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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