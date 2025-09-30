الحكومة: نعمل على الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 11:24 صباحاً - توجه صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة المنوفية؛ لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمجموعة من القرى والمراكز التابعة لمحافظة المنوفية، وذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة لدفع العمل بمختلف المشروعات الجاري تنفيذها، وتذليل أية معوقات تواجهها، في سبيل الإسراع بدخولها حيز التنفيذ لخدمة المواطنين بمختلف المحافظات.

يرافق رئيس مجلس الوزراء اليوم في جولته محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد موسى، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وفور وصوله، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الجولة الميدانية تأتي في إطار الحرص الدائم للحكومة على متابعة سير العمل بمختلف المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في جميع مناطق الجمهورية، ولا سيما المشروعات المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير الريف المصري؛ سعيا للانتهاء منها وفق المخططات الزمنية المحددة.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن جولتنا اليوم تشمل تفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في إطار هذه المبادرة، وخاصة في قطاعي التعليم والصحة، ومشروعات أخرى تخدم المواطنين في محافظة المنوفية، لافتا إلى أن الحكومة تعمل حالياً على الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يُسهم في تحقيق الاستفادة لنحو 18 مليون شخص، من مواطني القرى المستفيدة من أعمال هذه المرحلة، وذلك وفق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن بضرورة إنجاز هذه المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مؤكدا أن ذلك يأتي تمهيداً للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من هذه المبادرة الفاعلة ذات التأثير المباشر على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.