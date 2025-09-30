الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة عاجلة تعكس حرص المملكة العربية السعودية على سلامة المواطنين والمقيمين، أعلنت وزارة التجارة السعودية عن استدعاء 1,791 مركبة من طراز كيا سبورتاج موديل 2024 بعد رصد خلل في أنابيب الضغط العالي للوقود . هذا الخلل قد يؤدي إلى تسرب وقود داخل حجرة المحرك، وهو ما يشكل خطرًا مباشرًا قد يصل إلى حد اندلاع حريق إذا لامس الوقود أي جزء ساخن من المحرك أو تعرض لشرارة كهربائية ظغتزل بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

صدمة في السوق السعودي .. قرارات رسمية تهوي بأسعار كيا سبورتاج لهذا السبب!

الوزارة أوضحت أن الخلل يتركز في أنابيب الضغط العالي ضمن نظام الوقود، حيث أظهرت الفحوصات احتمالية وجود ضعف أو تآكل قد يؤدي إلى تسرب وقود أثناء تشغيل المركبة أو حتى في حالة التوقف.

التسرب في هذه المنطقة تحديدًا يُعد بالغ الخطورة لسببين رئيسيين:

وجود مصدر حرارة مرتفع داخل حجرة المحرك يزيد احتمالية الاشتعال.

صعوبة ملاحظة التسرب مبكرًا من قبل السائق، مما قد يجعل الخطر مفاجئًا.

وعلى الرغم من أن الحالات المسجلة لا تزال في نطاق الاحتمال الوقائي، إلا أن الوزارة اعتبرت الاستدعاء خطوة استباقية تضع سلامة المستهلك فوق كل اعتبار، وهو ما ينسجم مع سياسات المملكة في رفع مستوى الرقابة على جودة المنتجات وحماية المستهلكين.

أعداد المركبات المشمولة

بحسب ما نشرته الوزارة، فإن عدد السيارات التي يشملها الاستدعاء هو 1,791 مركبة من طراز كيا سبورتاج موديل 2024. وحتى الآن لم تُعلن الجهة الرسمية عن عدد السيارات التي خضعت للإصلاح بالفعل، أو النسبة المتبقية من السيارات المتضررة في السوق المحلي.

هذه الأرقام توضح أن المشكلة ليست شاملة لكل سيارات كيا سبورتاج، لكنها مؤثرة بما يكفي لإطلاق حملة استدعاء واسعة تشمل جميع الملاك المحتملين.

ماذا يجب أن يفعل الملاك الآن؟

الوزارة شددت على أن المسؤولية الأولى تقع على مالك المركبة بضرورة التحقق فورًا من شمول مركبته ضمن الحملة. ويتم ذلك عبر:

التواصل المباشر مع الوكيل المحلي لشركة كيا أو المراكز المعتمدة.

إدخال رقم الهيكل (VIN) للمركبة للتحقق من إدراجها ضمن الاستدعاء.

في حال ثبوت الأمر، يتم جدولة موعد إصلاح مجاني.

وهنا نقطة مهمة: الإصلاح مجاني بالكامل ولا يتحمل المالك أي رسوم، إذ تتولى الوكالة استبدال الأجزاء المتضررة من أنابيب الوقود والتأكد من سلامة النظام بعد الإصلاح.

مؤشرات يجب الانتباه إليها

رغم أن الاستدعاء وقائي في الأساس، إلا أن الوزارة نبهت الملاك إلى التوقف عن قيادة المركبة فورًا إذا ظهرت أي من العلامات التالية:

رائحة قوية للوقود داخل أو خارج المركبة.

ظهور بقع وقود أسفل السيارة خصوصًا من جهة المحرك.

ضعف في أداء المحرك أو صعوبة في تشغيل السيارة.

السياق الأوسع للاستدعاءات في السعودية