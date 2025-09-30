نائب وزير التربية والتعليم يفتتح معرض منتجات التعليم الفني بالعاصمة الإدارية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 11:24 صباحاً -

في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بدعم معارض منتجات التعليم الفني، افتتح الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، فعاليات معرض منتجات التعليم الفني، والمقام بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أماني قرني، رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة، مدير الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، والأستاذ محمد عبد اللطيف، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الزراعي، والدكتورة جيهان عبد العزيز، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الصناعي، والأستاذ محمد حسن، مدير عام الإدارة العامة للتعليم التجاري والفندقي.

وشهد المعرض مشاركة 23 مدرسة فنية من مختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، حيث تنوعت المعروضات بين منتجات التعليم الفني الزراعي، والصناعي، والفندقي.

وتضمنت الأعمال المعروضة الصناعات اليدوية والخشبية، اللوحات الفنية، الملابس الجاهزة، المنتجات الزراعية، والمخبوزات، ما يعكس تنوع المهارات التطبيقية للطلاب.

وأكد الدكتور أيمن بهاء الدين على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات، التي تعزز المشاركة المجتمعية، وتوفر منصة عملية لطلاب التعليم الفني للتفاعل مع احتياجات السوق.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أماني قرني أن الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني حريصة على إقامة هذه المعارض بشكل دوري، باعتبارها نافذة حقيقية لإبراز مواهب الطلاب ومهاراتهم الابتكارية، ودافعًا نحو مزيد من الإنتاج والتميز داخل المدارس الفنية.