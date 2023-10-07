توقعات بارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات…

دبي - احمد فتحي في السبت 7 أكتوبر 2023 09:13 مساءً - سي إن بي سي _ توقعت شركة الأبحاث TS Lombard اتجاه العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ، إلى مستوى 6% مع احتمالات مواصلة الفيدرالي رفع معدل الفائدة.

ارتفاع معدل الفائدة إلى 6.5%

ومن جانبه قال ستيفن بلتز ، كبير الاقتصاديين لدى TS Lombard ، إن ارتفاع معدل الفائدة لدى الفيدرالي إلى 6.5% ، والعائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 6% مسألة محتملة للغاية.

ووفقاً لمذكرة صادرة أمس الجمعة ، أرجع بلتز تلك التوقعات إلى البيانات الاقتصادية القوية الأخيرة ، والتي قد تؤثر على الفيدرالي الأمريكي لتدفعه لرفع معدل الفائدة بصورة أكبر.

الاقتصاد الأمريكي أضاف 336 ألف وظيفة في سبتمبر

وكانت بيانات تقرير الوظائف الشهري في أمريكا ، كشفت أمس الجمعة ، إضافة الاقتصاد 336 ألف وظيفة في سبتمبر ، وهو ما يتجاوز وبفارق كبير توقعات المحللين عند 170 ألفاً.

وعلق المستثمرون آمالاً على تراجع أداء الاقتصاد بما قد يدفع الفيدرالي للتراجع عن عمليات رفع معدل الفائدة.

رفع الفائدة 525 نقطة العام الماضي لخفض التضخم

ورفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة 525 نقطة أساس ، على مدار العام الماضي ، لخفض التضخم وكبح النمو في خطوة ضغطت بشدة على أداء الأسهم.

قرارات الفيدرالي تشير لرفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس

ووفقاً لأداة CME FedWatch التي تتعقب توقعات السوق لقرارات الفيدرالي ، تشير 29% من التقديرات إلى رفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس الشهر المقبل ، ارتفاعاً من 20% يوم الخميس.

وذكر بلتز أن معدلات الفائدة المرتفعة تخاطر بحدوث ركود خاصة بالنظر إلى أن معدلات الفائدة أعلى بالفعل مما يعتقده مسؤولو الفيدرالي.