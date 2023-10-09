نعرض لكم الان تفاصيل خبر يوسف البنا: ضرورة طرح المزيد من المبادرات الجاذبة لأموال… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 أكتوبر 2023 01:14 صباحاً - هاجر عطية _ كشف يوسف البنا، محلل الاقتصاد الكلي بشركة نعيم، أن السبب الرئيسي لتراجع تحويلات المصريين بالخارج هو عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية بالبلاد ووجود سعري صرف للعملات الأجنبية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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