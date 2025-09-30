الرابط والخطوات.. أهداف الدخول لمنصة الشهادات العامة للحصول على بيانات كويريو للبرمجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 02:25 مساءً - مبادرة جديدة أطلقتها وزارة التربية والتعليم، تستهدف طلاب الصف الأول الثانوي، وذلك من خلال إتاحة التسجيل والدخول إلى منصة" QUREO" اليابانية المتخصصة في تعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي، حيث تم توفير رابط تسجيل الدخول لمنصة الشهادات العامة للحصول على بيانات كويريو للبرمجة، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.

ما هو رابط تسجيل الدخول لمنصة الشهادات العامة للحصول على بيانات كويريو للبرمجة؟

يبحث آلاف الطلاب عن رابط تسجيل الدخول لمنصة الشهادات العامة للحصول على بيانات كويريو للبرمجة، وذلك في أعقاب إعلان وزارة التربية والتعليم عن إطلاق خطة لتطوير المناهج الدراسية لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وأن يصبح طلاب مصر مطلعين على أحدث التكنولوجيا العالمية.

منصة الشهادات العامة للحصول على بيانات كويريو للبرمجة

توفر وزارة التربية والتعليم رابط تسجيل الدخول لمنصة الشهادات العامة للحصول على بيانات كويريو للبرمجة، خاصة أن هذه الخطوة تُعد نقلة نوعية ومميزة في مجال التعليم الرقمي في مصر، حيث توفر المنصة محتوى تفاعليًا وتدريبات عملية تسهم في تعزيز قدرات الطلاب وصقل مهاراتهم بما يتناسب مع متطلبات المستقبل محليًا ودوليًا.

الرابط الرسمي لمنصة الشهادات العامة كويريو

كما يمكن لطلاب الصف الأول الثانوي، عبر التسجيل، الاستفادة من المنصة ومحتواها في تعلم البرمجة والذكاء الاصطناعي من الرابط الرسمي هنــــــا.

تسجيل الدخول لمنصة الشهادات العامة للحصول على بيانات كويريو للبرمجة

وأصدرت وزارة التربية والتعليم فيديو توضيحيًا حول خطوات تسجيل الدخول لمنصة الشهادات العامة للحصول على بيانات كويريو للبرمجة، وذلك من خلال البريد الإلكتروني الموحّد الخاص بالطالب، كالتالي:

1. قم بالدخول على رابط منصة QUREO (الشهادات العامة) من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

2. اختيار أيقونة "التدريب على الذكاء الاصطناعي" الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي.

3. إدخال البريد الإلكتروني الموحّد المستخدم سابقًا لطباعة استمارة الشهادة الإعدادية في خانة الحساب، ثم كتابة كلمة المرور الخاصة به.

4. اضغط على خيار "استلام بيانات التدريب في مجال الذكاء الاصطناعي".

5. ستظهر صفحة تحتوي على بيانات الطالب الأساسية، وفي أسفلها يظهر اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بمنصة QUREO.

6. قم بنسخ هذه البيانات واستخدامها في تسجيل الدخول إلى منصة" QUREO" لبدء رحلة التعلم.

أهداف المبادرة ومنصة QUREO للبرمجة

كشفت وزارة التربية والتعليم خطوات تسجيل الدخول لمنصة الشهادات العامة للحصول على بيانات كويريو للبرمجة، كما أن الطلاب سيخضعون لاختبارات مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة "QUREO " مع نهاية البرنامج الدراسي.

و بعد اجتياز الاختبارات يُمنح الطالب شهادة دولية معتمدة، ما يعزز فرصه المستقبلية في سوق العمل التقني والرقمي، وتستهدف وزارة التربية والتعليم من خلال إطلاق المبادرة بناء جيل جديد من الطلاب يمتلك مهارات متقدمة في البرمجة والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على التعلم القائم على الممارسة والتطبيق العملي.