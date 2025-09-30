الرياض - كتبت رنا صلاح - مع اقتراب كل شهر يترقب مئات الآلاف من الأسر السعودية موعد إيداع الدعم في حساباتهم البنكية من خلال برنامج حساب المواطن، الذي يعد من أبرز المبادرات الحكومية لدعم الفئات ذات الدخل المتوسط والمحدود . وفي أكتوبر 2025، جاء إعلان البرنامج ليوضح بشكل رسمي أن صرف الدفعة سيُقدّم يومًا واحدًا عن الموعد المعتاد، نظرًا لتزامن تاريخ الإيداع مع عطلة نهاية الأسبوع. هذا القرار أثار اهتمام المستفيدين، وفتح المجال للتساؤلات حول آلية الصرف وأسباب التقديم وشروط الأهلية وطرق احتساب المبالغ المستحقة طافطا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

حساب المواطن يحذر .. خطأ بسيط قد يحرمك من الدعم نهائيًا

أوضح الحساب الرسمي للبرنامج عبر منصة "إكس" أن إيداع دفعة أكتوبر 2025 سيتم في الساعات الأولى من صباح الخميس 9 أكتوبر بدلًا من الجمعة 10 أكتوبر، وذلك لأن اليوم العاشر من الشهر يوافق عطلة نهاية الأسبوع. وبهذا القرار يواصل البرنامج التزامه الدائم بضمان وصول الدعم في موعد مناسب من دون أي تأخير، حتى لو تزامن مع عطلة رسمية.

هذا الإجراء ليس جديدًا، بل هو جزء من النظام المعتمد منذ انطلاقة البرنامج، حيث يتم الإيداع في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديمه أو تأخيره يومًا واحدًا إذا صادف عطلة أسبوعية أو إجازة رسمية.

ارتباط الاستحقاق بشروط الأهلية

شدد البرنامج على أن صرف الدعم ليس أمرًا تلقائيًا للجميع، بل يرتبط بانطباق شروط الأهلية على المستفيد. فإذا توافرت الشروط، يحصل المستفيد على الدعم في التاريخ المعلن دون أي تأخير. أما في حال عدم تطابق البيانات أو وجود خلل في الإفصاح عن الدخل، فقد يتم استبعاد المستفيد مؤقتًا إلى حين تصحيح البيانات.

اختلاف قيمة الدعم بين الأسر

من النقاط الجوهرية التي يحرص البرنامج على توضيحها أن قيمة الدعم تختلف من أسرة إلى أخرى. فالمبلغ المودع لا يُحدد بشكل عشوائي، بل يعتمد على عدد التابعين، سواء كانوا فوق 18 عامًا أو دون ذلك، بالإضافة إلى إجمالي الدخل الشهري للأسرة.

ولهذا الغرض، وفر البرنامج عبر موقعه الرسمي أداة الحاسبة التقديرية، التي تسمح لكل مستفيد بإدخال بياناته ومعرفة القيمة الدقيقة المستحقة. هذه الأداة تعتبر وسيلة شفافة وسهلة الاستخدام لتوضيح آلية الدعم وإزالة أي لبس قد يطرأ حول المبالغ المودعة.

كيفية استخدام الحاسبة التقديرية

تتم عملية استخدام الحاسبة بخطوات بسيطة عبر الدخول إلى موقع حساب المواطن، ثم اختيار أداة الحاسبة التقديرية، وإدخال البيانات المطلوبة مثل:

عدد التابعين أقل من 18 عامًا.

عدد التابعين فوق 18 عامًا.

إجمالي الدخل الشهري للأسرة.

وبعد الضغط على كلمة "احسب"، تظهر النتيجة مباشرة، موضحة المبلغ المستحق وفقًا للمعايير المعتمدة.

الإفصاح عن مكافآت الطلاب

في سياق الشفافية التي يتبناها البرنامج، أوضح أن مكافآت الطلاب تعتبر من مصادر الدخل التي يجب الإفصاح عنها. فإغفال هذه النقطة قد يؤدي إلى خطأ في احتساب مبلغ الدعم أو حتى استبعاد المستفيد.

تتم إضافة المكافآت بسهولة من خلال الدخول إلى قسم "البيانات العامة" في حساب المستفيد، ثم اختيار "إضافة مصدر دخل جديد"، وتحديد نوع الدخل كـ"برامج حكومية ودعومات ومكافآت"، واختيار "برنامج دعم حكومي" كمصدر، وأخيرًا حفظ البيانات.