العالم اليوم - "دولة جديدة" تنضم إلى فرق الوساطة بشأن غزة

انتم الان تتابعون خبر "دولة جديدة" تنضم إلى فرق الوساطة بشأن غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 02:17 مساءً - قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن تركيا ستنضم، الثلاثاء، إلى اجتماع لفريق الوساطة الخاص بغزة.

وأضاف الأنصاري خلال مؤتمر صحفي بالدوحة: "قامت دولة قطر وجمهورية مصر العربية الإثنين من خلال الاجتماعات التي جرت هنا في الدوحة مع الوفد التفاوضي من حركة حماس بتسليم الخطة، ووعد الوفد التفاوضي بدراستها بمسؤولية".

وأضاف الأنصاري: "اليوم أيضا سيكون هناك اجتماع آخر بحضور الجانب التركي كذلك مع الوفد التفاوضي بهدف التشاور حول هذه الخطة".

وأعلن الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنهما اتفقا على خطة لإنهاء الحرب في غزة.

ووضع ترامب خطة من 20 نقطة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس وإقامة حكم ما بعد الحرب في القطاع الفلسطيني الذي دمرته الحرب.

وتنص خطة ترامب على إنشاء مجلس حكم مؤقت يترأسه ترامب ويشمل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

ولا تتطلب الخطة مغادرة سكان غزة للقطاع وتدعو إلى إنهاء الحرب فورا إذا وافق كلا الجانبين على ذلك.

كما تدعو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين خلال 72 ساعة من قبول إسرائيل للخطة.

ووفق ترامب فإن إسرائيل ستحظى بـ"الدعم الكامل" من الولايات المتحدة لاتخاذ خطوات لهزيمة حماس إذا لم تقبل اتفاق السلام المقترح.