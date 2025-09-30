الداخلية تضبط 6 قضايا هجرة غير شرعية عبر المنافذ خلال يوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 02:25 مساءً - استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها:

في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط قضية.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (3942) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال الأمن العام: ضبط عدد (41) قضية.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (194) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط (6) قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.