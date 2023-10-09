نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. محللون يكشفون سبب تراجع تحويلات المصريين بالخارج من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 أكتوبر 2023 09:13 صباحاً - هاجر عطية _ اتفق محللو اقتصاد كلي ببنوك الاستثمار، على أن وجود السوق الموازية الذي أدى لوجود سعرين لصرف الدولار، هو السبب الرئيسي لتراجع قيم تحويلات المصريين العاملين بالخارج. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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