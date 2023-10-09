انت الأن تتابع خبر الشيكل الإسرائيلي يتراجع لأدنى مستوى منذ 8 سنوات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت عملة دولة الاحتلال الإسرائيليّ (الشيكل) الضعيفة أصلًا مزيدًا من الانخفاض مقابل الدولار الأمريكيّ، وذكرت رويترز في وقت مبكر من صباح الإثنين إنّ الشيكل وصل لأدنى قيمة له منذ ثماني سنوات أمام الدولار، بانخفاض 3%.

وكانت أعلنت مصادر عبريّة ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين، الأحد، إلى 700 قتيل، وقالت المصادر إنّ عدد قتلى العملية الذين تمكنت إسرائيل من إحصائهم بلغ حتى الآن 700 قتيلٍ إسرائيليّ و2156 مصابٍ. فيما أشار السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتّحدة، في حديثٍ مع (CNN) في وقت مبكر من الإثنين، إلى أنّ الرقم مرشّح للزيادة.