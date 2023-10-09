انت الأن تتابع خبر بالتزامن مع طوفان الأقصى أسعار النفط تقفز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بالتزامن مع اندلاع الاشتباكات بين قوات الاحتلال، وحركة حماس مطلع الأسبوع الجاري، قفزت أسعار النفط أكثر من ثلاثة دولارات للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة، الاثنين.

ارتفع خام برنت 3.34 دولار أو 3.95 بالمئة إلى 87.92 دولار للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86.23 دولار للبرميل، مرتفعا 3.44 دولار أو 4.16 بالمئة، بحسب شبكة سي إن بي سي الاقتصادية.

وقال محللون من بنك "إيه.إن.زد" الأسترالي في مذكرة للعملاء "المخاطر الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط من شأنها أن تدعم أسعار النفط، ويمكن توقع المزيد من التقلبات".