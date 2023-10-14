وزير التجارة والصناعة يبحث ملفات التعاون المشترك بين مصر…

دبي - احمد فتحي في السبت 14 أكتوبر 2023 10:31 مساءً - إلتقى المهندس أحمد سمير ، وزير التجارة والصناعة ، السفير ألبرت موتشانجا مفوض التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والسياحة والتعدين بالاتحاد الأفريقي ، على هامش مشاركتهما في فعاليات الاجتماع الوزاري للمنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي في نسخته الرابعة والمنعقد بمدينة إسطنبول التركية، حيث استعرض اللقاء عدد من ملفات التعاون المشتركة بين مصر والاتحاد.

مصر ملتزمة بالأجندة التجارية والصناعية الأفريقية لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية الحالية

وأكد وزير التجارة والصناعة التزام مصر بالأجندة التجارية والصناعية في أفريقيا ، خاصة في ظل الظروف الدولية الراهنة التي كانت لها تداعيات كبيرة على الاقتصاديات الافريقية ، موجهاً الشكر لإدارة المفوضية على دورها الهام وجهودها المبذولة في دفع الاجندة التجارية والصناعية الافريقية.

مناقشة استعدادات مصر لاستضافة معرض التجارة البينية الإفريقي ITAF2023

وقال سمير إن اللقاء تناول استعدادات مصر لاستضافة معرض التجارة البينية الإفريقي ITAF2023 بالتعاون مع المفوضية وكذلك بنك الاستيراد والتصدير الافريقي “أفريكسيم بنك”، والتأكيد على أهمية المشاركة المكثفة من جانب الشركات والهيئات والمؤسسات الافريقية في المعرض.

ولفت إلى أن أهمية هذا الحدث التجاري الكبير باعتباره منصة مهمة لزيادة حجم التجارة البينية الافريقية كذلك جذب مزيد من الاستثمارات العالمية للقارة ، حيث يكتسب المعرض أهمية خاصة في ظل التغيرات المتلاحقة التي تؤثر على بيئة التجارة العالمية بفعل الأزمات الاقتصادية المتمثلة في اضطراب سلاسل الامداد.

بحث استعدادت المفوضية لاجتماعات اللجنة التخصصية للتجارة والصناعة والسياحة والمعادن

وأوضح سمير أن اللقاء تطرق لبحث استعدادت المفوضية الجارية لاجتماعات الدورة الرابعة العادية للجنة التخصصية للتجارة والصناعة والسياحة والمعادن ، المقرر انعقادها نهاية شهر نوفمبر المقبل بدولة الكونغو برازافيل واهمية تنفيذ المقررات التي تم التوصل اليها في مجالات التعاون الصناعي والتجاري.

ووجه وزير التجارة والصناعة التهنئة لمفوض الاتحاد الأفريقي على عضوية الاتحاد في مجموعة العشرين ، حيث تتطلع مصر وسائر الدول الافريقية الى الاستفادة القصوى من هذه العضوية ، بما يسهم في إيجاد صوت قوي موحد لافريقيا في القضايا الدوليه ، خاصة فيما يتعلق بالموضوعات الاقتصادية والتجارية واصلاح النظام المالي الدولي وزيادة حصة افريقيا في التجارة الدولية وجذب مزيد من الاستثمارات ونقل التكنولوجيا لافريقيا

تعزيز الجهود المشتركة لتنفيذ بروتوكولات اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية

وأشار سمير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة للاسراع في تنفيذ البروتوكولات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA ، لافتًا إلى أهمية تنفيذ المشروعات الهامة في أجندة الاتحاد الافريقي التي تشمل استراتيجية السلع الاساسية للإتحاد ومشروع الاستراتيجية الخضراء للتعدين واستراتيجية التجارة الالكترونية لدور هذه المشروعات في تعزيز التعاون الافريقي وتمهيد الطريق امام مزيد من الاندماج الإقليمي.