نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتريك مبابي.. ريال مدريد يكتسح كيرات بخماسية نظيفة في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد فوزًا كبيرًا أمام نظيره كيرات بخماسية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "ألماتي المركزي"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

أحداث مباراة ريال مدريد وكيرات في دوري أبطال أوروبا

سجل كيليان مبابي أول أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 25 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها فرانكو ماستانتونو، نفذها مبابي بتسديدة قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 52، بعد تمريرة طولية من الحارس تيبو كورتوا إلى مبابي الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد تسديدة رائعة، مرت من فوق حارس مرمى كيرات وسكنت الشباك.

وعاد اللاعب الفرنسي في 74 ليسجل الهدف الثالث لصالح الميرنجي، بعد تمريرة بكعب القدم من أردا جولر إلى مبابي الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز إدوارد كامافينجا الهدف الرابع لصالح ريال مدريد في الدقيقة 82، بعد عرضية من رودريجو إلى كامافينجا الذي استقبلها برأسية من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 3+90، سجل إبراهيم دياز الهدف الخامس لصالح الميرنجي، بعد تمريرة من جونزالو جارسيا إلى دياز الذي استقبلها بقدمه اليمني ثم سدد تسديدة أرضية بنفس القدم من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ترتيب فريقي ريال مدريد وكيرات في دوري أبطال أوروبا

يحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بعد تحقيق الفوز في مباراتين، بينما يتذيل فريق كيرات الترتيب، دون نقاط.