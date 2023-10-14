اقتصادي: الركود قصير الأجل أفضل للمستثمرين من الهبوط الناعم

دبي - احمد فتحي في السبت 14 أكتوبر 2023 10:31 مساءً - سي إن بي سي _ رأت فرانسيس دونالد ، كبيرة الاقتصاديين لدى Manulife Investment Management ، أن الهبوط الناعم قد يتسبب في مشاكل أكثر للمستثمرين ، مقارنة بالركود الاقتصادي قصير الأجل.

لن يتم خفض معدلات الفائدة مع تفاقم الأسعار

وقالت دونالد في تصريحات لـCNBC ، إنه مع صدمة مستوى الأسعار في العامين الماضيين ، فإنه لن يتم خفض معدلات الفائدة ما إذا لم يبدأ معدل البطالة في الارتفاع، متابعة “لذلك فهي ترى أن الفيدرالي لن يخفض الفائدة بدون ركود اقتصادي”.

ركود الاقتصاد الأمريكي مسألة حتمية

ويرى بعض الاقتصاديين أن ركود الاقتصاد الأمريكي مسألة حتمية ، فيما يرى البعض الآخر أن من الممكن تجنبه ، بينما تعتقد دونالد أن الركود قادم.

وأشارت دونالد إلى أن النقطة الأهم هي أن هناك توافق في الآراء بأن الاقتصاد سيواجه صعوبة في أن يتسارع مجدداً انطلاقاً من تلك النقطة.

نفاذ المدخرات الزائدة لدى المستهلكين

وتشدد دونالد على أن المدخرات الزائدة لدى المستهلكين قد نفدت ، كما أن حالات التخلف عن السداد عند مستويات مرتفعة ، فيما أن سوق الإسكان متجمد كلياً ، مضيفة “لذلك أنه من الصعب نمو الاقتصاد بنسبة فوق 0.0%”.

على الجانب الآخر ، ترى أن البديل “الهبوط الناعم” سيكون أسوأ ، إذ أن الاقتصاد لا يتباطأ بشكل كاف لإقناع الفيدرالي بتحويل مساره ، وأن الركود الاقتصادي قصير الأجل هو الشيء الوحيد الذي سيستدعي خفض الفائدة.

وأردفت دونالد “الهبوط الناعم وبيئة التضخم المصحوب بالركود حيث لا يحدث نمو ولا يخفض الفدرالي الفائدة هي بيئة أسوأ بالنسبة للمستثمرين”.