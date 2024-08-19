وزير التموين: مخزون القمح يتجاوز 6 شهور ونستهدف الوصول إلى 9…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 أغسطس 2024 04:11 مساءً - محمد أحمد – قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مخزون القمح حالياً يتجاوز 6 أشهر ونستهدف الوصول إلى 9 أشهر، مشيراً إلي حرص الوزارة من خلال هيئة السلع التموينية استمرار التعاقدات لتأمين مخزون السلع الأساسية.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي، أن احتياجات مصر من القمح سنويا سواء للخبز المدعم أو القطاع الخاص في الأسواق تقترب من 20 مليون طن.

ولفت فاروق إلي حصول الوزارة علي متوسط أسعار أقل للكميات المستوردة خلال العام الماضي، منوهاً بالتزام روسيا بتوريد كافة الكميات المتفق عليها سواء المنتجين على القطاع الخاص أو الحكومي.

في سياق أخر، أكد وزير التموين، أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات لضبط الأسعار.

وأوضح أنه بالرغم من أن السوق حر في العرض والطلب، إلا أنه يوجد بعض السلع التي تحتاج تدخل الوزارة لضبطها، لافتا إلى حدوث تغيرات في أسعار بعض المنتجات.