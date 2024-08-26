الشركة السعودية للكهرباء توقع تسهيلات ائتمان دولية بقيمة 4…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 26 أغسطس 2024 09:14 صباحاً - وكالات – وقعت الشركة السعودية للكهرباء على تسهيلات ائتمان دولية دوارة مشتركة بقيمة أربعة مليارات دولار (أي ما يعادل 15 مليار ريال سعودي) مع 15 بنكاً ممولاً.

وذكرت الشركة في إفصاح لها للبورصة السعودية اليوم الأحد، أن مدة التمويل تصل إلى ثلاث سنوات، مع خيار التمديد لسنتين إضافيتين. وأوضحت أن الهدف من التمويل هو تمويل أغراض الشركة العامة.

وتتضمن البنوك المشاركة في التمويل: بنك أبو ظبي التجاري، وشركة بنك أوف أميركا أوروبا، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، والبنك الصناعي والتجاري الصيني (ماكاو) المحدود، وجي بي مورغان سيكيوريتيز، وبنك ميزوهو المحدود، وبنك إم يو أف جي المحدود (فرع مركز دبي المالي العالمي – دبي)، وبنك ستاندرد تشارترد (هونغ كونغ) المحدود.

كما تشمل قائمة البنوك الممولة: بنك إس إم بي سي الدولي، والبنك السعودي للاستثمار، وبي إن بي باريبا، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، وإنتيسا سان باولو – فرع دبي، وناتيكسيس (فرع مركز دبي المالي العالمي).

وقالت الشركة إن التسهيلات تعد تعاملاً مع طرف ذي علاقة بموجب نظام الشركات، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، نظراً لكون خالد الرويس عضواً في مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء والبنك السعودي للاستثمار، وهو مقرض مسجل بموجب التسهيلات، وعليه، لديه مصلحة غير مباشرة في التعاملات المزمعة بموجب التسهيلات.