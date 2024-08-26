طرح فرص صناعية جديدة للمستثمرين بمنطقة وادي السريرية بالمنيا

دبي - احمد فتحي في الاثنين 26 أغسطس 2024 02:09 مساءً - أعلنت هيئة التنمية الصناعية عن إتاحة فرص صناعية متميزة بالمنطقة الصناعية بوادي السريرية بمحافظة المنيا، لكل من يرغب في تخصيص مصانع في مجالات كربونات الكالسيوم ومواد البناء والرخام والجرانيت ومصانع الطوب الرملي.

ولفتت الهيئة في بيان اليوم، أن ذلك للاستفادة من توافر المواد المحجرية مثل ( الرمال الحجر الجيري – الزلط – الالباستر )، بالإضافة الي الاستفادة من موقع المنطقة التي تحتوي علي أكثر من 400 محجر لإنتاج الرخام وأشباه الرخام.

جاء ذلك، بناء على الطلب الذي تقدم به اللواء عماد كدواني محافظ المنيا إلي الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال اللقاء الذي عقد بمقر الهيئة، بشأن تفعيل وتنفيذ واستغلال المنطقة الصناعية بوادي السريرية بمحافظة المنيا.

وأكدت الهيئة في بيانها، أن علي المستثمرين الراغبين في الحصول علي مصانع بالمنطقة التوجه بطلباتهم إلي الفرع الرئيسي للهيئة بالتجمع الخامس أو إلى فرع الهيئة بمحافظة المنيا، علي أن يتم دفع قيمة جدية الحجز بما يعادل 10% من قيمة سعر الأرض.