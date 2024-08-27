صندوق النقد الدولي يتوقع حفاظ معدلات التضخم على مسارها…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 01:15 مساءً - دوت الخليج _ توقع صندوق النقد الدولي أن يساعد تشديد السياسة النقدية منذ مارس الماضي، فضلاً عن الانخفاض الكبير في التمويل النقدي للحكومة، في احتواء التضخم في خلال الأشهر المقبلة.

وقال صندوق النقد الدولي أنه رغم كون التضخم مازال مرتفعًا، إلا أنه اتجه عمومًا نحو الانخفاض منذ سبتمبر 2023.

أضاف الصندوق في وثائق المراجعة الثالثة لبرنامج تمويل مصر، أن التضخم بعدما بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، انخفض للشهر الثالث على التوالي إلى 28.1 في المائة في مايو.

ولفت أن معدلات مايو هي أدنى مستوى للتضخم منذ يناير 2023 – بعد ارتفاع مؤقت في فبراير كان من المرجح أن يكون بسبب مرور أكبر من المتوقع للانخفاض الكبير في سعر الصرف الموازي في يناير، بالإضافة إلى عوامل خاصة، بما في ذلك الزيادات الموسمية في أسعار المواد الغذائية حول شهر رمضان والانعكاس المتأخر لارتفاع أسعار التعليم.

وبلغ التضخم حوالي 1 في المائة على أساس شهري في مارس وأبريل وتحول إلى سلبي في مايو (-0.7 في المائة على أساس شهري) مقابل 11.4 في المائة على أساس شهري في فبراير مع تراجع أسعار المواد الغذائية.