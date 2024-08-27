وزير التموين يوجه بسرعة الانتهاء من منظومة التكويد ودمغ…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 04:11 مساءً - التقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم، وفد الشركة المنفذة لمشروع تكويد الذهب بالليزر، لمتابعة تنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالليزر بالتعاون مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

جاء ذلك، بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء احمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، والدكتور زكريا حمزة الرئيس التنفيذي للبورصة المصرية السلعية، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وأحمد عصام معاون الوزير، والدكتور ناجي فرج مستشار الوزير لشؤون الذهب، وممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد الوزير على ضرورة سرعة الانتهاء من منظومة التكويد ودمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالليزر، لما لهذا المشروع من أهمية كبيرة في مجال صناعة الذهب واستخدام التكنولوجيا الحديثة بما يضمن حوكمة منظومة دمغ وتكويد المعادن الثمينة بالليزر.

وفي سياق متصل، أكد وزير التموين أن تطبيق هذه المنظومة سوف يساهم في إحكام الرقابة على الأسواق الخاصة بالمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة من خلال الحد من الممارسات غير المشروعة والتي تعرض المواطنين للغش والتدليس، وسوف تساهم هذه المنظومة في زيادة الموثوقية في مشغولات المعادن الثمينة المصرية وبما يدعم تنافسيتها في الأسواق العالمية.

وأشار فاروق أن المنظومة تعمل علي تحقيق هدفين هامين في مجال صناعة الذهب، وهما الدمغ الرقمي والتحقق التقني ليكون لدينا معيار رصين لثقة الذهب نضمن به آليات الرقمنة والرقابة والتتبع.

وخلال اللقاء قدمت الشركة المنفذة للدكتور شريف فاروق، نموذج ومثال عملي للتطبيق الفعلي (ديمو) للمنظومة وطريقة عملها واهم مميزاتها ، ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من المشروع وتدشين المنظومة فعلياً وبدء العمل بها في القريب العاجل.