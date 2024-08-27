نعرض لكم الان تفاصيل خبر التجاري الدولي يوقع اتفاقية تعاون مع التصديري للصناعات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 06:14 مساءً - أعلن البنك التجاري الدولي- مصر CIB، عن توقيع اتفاقية تعاون مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة “CEC“، ليصبح بذلك الشريك المصرفي للمجلس.

وأوضح التجاري الدولي في بيان اليوم، أن ذلك يأتي في إطار التزام البنك بدعم القطاعات الحيوية وتمكين الشركات المحلية، بما يُساهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، ويدفع بدوره عجلة نمو الاقتصاد القومي.

أضاف أن اتفاقية الشراكة تهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعات الكيماوية المصرية وزيادة صادراتها في الأسواق العالمية، وهو ما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق صادرات بقيمة 100 مليار دولار.

تم توقيع الاتفاقية بمقر البنك بالقرية الذكية، بحضور المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة CEC، وتواجد من جانب البنك كلٍ من ياسر عبد اللاه، نائب الرئيس التنفيذي لخدمات التجزئة المصرفية، وهاني الديب، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتعكس هذه الشراكة التزام CIB بدعم المصدرين المصريين عبر تقديم حلول تمويلية مبتكرة وشاملة، تشمل تسهيلات ائتمانية قصيرة ومتوسطة الأجل، اعتمادات مستندية، وخطابات ضمان محلية.

كما يحرص البنك على ترسيخ تواجده المُباشر مع أعضاء المجلس الحاليين والمحتملين في الفعاليات المختلفة التي يتم تنظيمها، بالإضافة إلى عقد ورش عمل ولقاءات مشتركة بين الشركات والإدارات المعنية بالبنك لدراسة سبل الدعم والتعاون.

وفي هذا السياق، أعرب المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية CEC، عن سعادته بالتعاون مع البنك التجاري الدولي، مشيرًا إلى أهمية هذه الشراكة لتحسين البيئة التصديرية لقطاع الصناعات الكيماوية المصرية، وتعزيز الصورة الإيجابية للصناعة في الأسواق العالمية.

وأضاف “أبو المكارم” أن المجلس يعمل على تعزيز صادرات قطاعاته الـ 12 من خلال فتح أسواق جديدة وزيادة الحصة السوقية في الأسواق الحالية عبر تنظيم معارض متخصصة، بعثات تجارية، واستضافة المستوردين، مع دعم سياسات الدولة لتنمية صادرات الصناعات الكيماوية بالتعاون مع الجهات المعنية.

ومن جانبه أكد هاني الديب، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في CIB، على حرص البنك على دعم للشركات الراغبة في النمو والوصول إلى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن البنك يوفر مجموعة من مقدمي الخدمات في مجالات متعددة، بما في ذلك التصدير، اللوجستيات، الاستشارات القانونية والضريبية، والتسويق والتدريب، تحت مظلة برنامج “حلول الأعمال CIB Business solutions” الذي يساعد الشركات على توسيع نطاق أعمالها وتحقيق أهدافها التصديرية.

ويسعى CIB إلى تمكين المصدرين من الاستفادة من خبراته الواسعة في الأسواق العالمية، وخاصة الأسواق الإفريقية. ويُبرز تواجد البنك المباشر في كينيا كجزء من استراتيجيته ليكون من أوائل البنوك المصرية حضورًا في إفريقيا، مما يمهد الطريق للشركات المصرية للتوسع في السوق الكيني ومنطقة شرق أفريقيا بشكل عام.

كما يتمتع البنك بعلاقات مالية قوية مع كبرى المؤسسات الدولية، ويتميز بكفاءة عملياته المصرفية عبر الحدود، إضافة إلى خدماته التجارية المتطورة عبر الإنترنت.

وفي إطار دعمه للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، يقدم البنك التجاري الدولي برامج تمويلية متخصصة للشركات الصناعية الكيماوية بهدف تقليل البصمة الكربونية وتعزيز التنمية المستدامة.