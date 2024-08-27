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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.1% خلال العام المالي… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 06:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري إلى نسبة 5.1% في العام المالي المقبل 2025/ 2026، ارتفاعًا من 4.1% متوقعة في العام المالي 2024/ 2025، بدعم من تطوير رأس الحكمة وتراجع ضغوط البحر الأحمر خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري.
كما استند الصندوق في توقعاته على نمو الاقتصاد على عدة عوامل أخرى أبرزها: أن تؤتي الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز مناخ الأعمال ثمارها، واستبدال بصمة الدولة تدريجياً في المشروعات بالنشاط الخاص، وانخفاض معدل التضخم خلال 12 شهر المقبلين.
وتوقع الصندوق تراجع نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي المصري بالرغم من انخفاض الكبير في سعر الصرف الرسمي عند التوحيد وزيادة سعر الفائدة، مدللًا على ذلك باستخدام جزء من رأس الحكمة في خفض الدين.
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