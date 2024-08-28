مخزونات الخام الأمريكية تتراجع 3.407 مليون برميل في أسبوع

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 28 أغسطس 2024 12:14 مساءً - وكالات _ أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، بحسب وكالة “”.

وأضافت أن مخزونات الخام انخفضت 3.407 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس.

وانخفضت مخزونات البنزين 1.863 مليون برميل، وانخفضت مخزونات نواتج التقطير 1.405 مليون برميل.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد هبطت بحوالي 1.88 دولار أو 2.3 بالمئة إلى 79.55 دولار للبرميل عند التسوية الثلاثاء. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.89 دولار أو 2.4 بالمئة إلى 75.53 دولار.

من ناحية أخرى أظهر مؤشر هيئة كونفرنس بورد، الثلاثاء، ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في ستة أشهر في أغسطس، لكن قلق الأميركيين إزاء سوق العمل يتزايد بعد أن قفز معدل البطالة الشهر الماضي ليقترب من أعلى مستوى منذ ثلاثة أعوام عند 4.3 بالمئة.